Москва9 сен Вести.Российские банки начали повышать ставки по коротким депозитам, в то время как доходность долгосрочных вкладов снижается. Об этом агентству "Прайм" рассказал президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.

По словам финансиста, причиной такой политики стал значительный отток средств населения. Банки пытаются привлечь клиентов повышенными ставками по краткосрочным продуктам, чтобы компенсировать дефицит ликвидности.

Поэтому повышение ставок по депозитам — способ справиться с дефицитом ликвидности у банков заявил Кулаков

Он отметил, что только в мае граждане вывели около 550 млрд рублей. За два месяца объем срочных вкладов сократился на 561 млрд рублей, что привело к дефициту ликвидности у кредитных организаций.

В этих условиях банки, по словам эксперта, делают ставку на краткосрочные депозиты, предлагая по ним более высокую доходность. Такая политика позволяет привлечь средства клиентов и закрыть возникшие кассовые разрывы.

Крупнейшие российские банки уже увеличили ставки по трехмесячным вкладам. При этом доходность долгосрочных депозитов, напротив, снизилась.

В результате разница между ставками по коротким и длинным депозитам превысила 3 процентных пункта. По оценке Кулакова, это скорее свидетельствует о ситуативной реакции банков на нехватку ликвидности, чем о формировании нового долгосрочного курса депозитной политики.

Ранее россиян предупредили о рисках вкладов с плавающей ставкой объяснив, что вклады с плавающей ставкой несут для клиентов риск снижения доходности при уменьшении ключевой ставки.