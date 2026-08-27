Россиян предупредили о рисках вкладов с плавающей ставкой Аналитик Абелев: доходность вкладов с плавающей ставкой упадет вслед за ключевой

Москва27 авг Вести.Вклады с плавающей ставкой несут для клиентов риск снижения доходности при уменьшении ключевой ставки, предупредил аналитик Олег Абелев.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, перед оформлением такого депозита необходимо изучить формулу пересчета ставки, периодичность ее изменения и минимальный гарантированный процент. За последний год количество предложений с плавающей ставкой увеличилось на 20-25%.

Прежде чем соглашаться, надо понять три ключевых момента. Главный риск в падении дохода, если клиент открывает вклад c плавающей ставкой. Во-вторых, всегда есть защита и "потолок", надо читать договор, банк во вкладах с плавающей ставкой обязан указывать формулу расчета, периодичность пересчета и минимально гарантированную ставку сказал Абелев

Эксперт отметил, что банки предлагают депозиты, доходность которых привязана к ключевой ставке, что снижает их собственные риски. Для вкладчика такой инструмент, по оценке Абелева, является более рискованным.

При этом спрос на вклады с плавающей ставкой остается невысоким: клиенты чаще предпочитают зафиксировать высокую доходность на момент открытия депозита.