Москва13 авг Вести.Россияне наращивают досрочное погашение ипотечных кредитов, стремясь избавиться от долгов по высоким ставкам. Объем досрочных выплат увеличился в январе-марте 2026 года на 20% и достиг 380 млрд руб., сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

Каждая третья ипотека закрывалась в январе-марте раньше срока. Этому способствовали рост доходов россиян в прошлом году и резкое снижение ставок по вкладам во второй половине 2025 года. Россияне снимали накопленные на вкладах деньги и направляли эти средства на погашение жилищных кредитов.

Средний срок ипотеки также сократился. Если в 2022-2023 годах кредит в среднем закрывали за шесть лет, то в 2025-2026 годах показатель упал до трех лет, отмечает газета.

СМИ сообщали, что объемы выдачи ипотеки достигли в январе-июле 2,6 трлн руб., что на 38% больше, чем в январе-июле 2025 года.