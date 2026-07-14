Каждую пятую ипотеку россияне будут закрывать после выхода на пенсию Каждую пятую ипотеку россиянам придется закрывать на пенсии

Москва14 июл Вести.Все чаще россияне берут ипотеку, которую будут оплачивать уже после выхода на пенсию, пишет газета "Известия".

По данным Центробанка, в прошлом году почти каждая пятая новая ссуда оформлялась с расчетом на погашение в 70-75 лет.

Всего за год банки выдали 966 тысяч ипотечных кредитов, из них почти 178 тысяч достались заемщикам, которые закроют их в глубоко пенсионном возрасте. При этом тех, кто будет платить после 60 лет, - порядка 65%.

Отмечается, что россияне берут ипотеку на 25-30 лет. Именно на такие сроки в 2025 году пришлось больше половины всех кредитов. Это особенно характерно для льготных программ: ставка низкая, срок длинный, платежи маленькие. При этом заемщики не спешат закрывать их раньше срока.

Однако длинная ипотека имеет обратную сторону. Если брать кредит под 17-18% годовых на 30 лет - переплата огромная. Сокращение срока до 25 лет снижает переплату почти на 20%, а платеж растет меньше, чем на 1%.

В результате тем, кто берет подобные кредиты, придется либо долго работать после выхода на пенсию, либо продавать квартиру, либо закрывать ипотеку досрочно. Банки при этом надеются, что большинство заемщиков погасят кредит досрочно.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии "Единая Россия" Алексей Говырин рассказал, что рождение второго ребенка обеспечивает право на ипотечные каникулы.