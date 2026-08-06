ВТБ: объем выдачи ипотеки в России вырос на 38% за 7 месяцев 2026 года

ВТБ: объем выдачи ипотеки в РФ увеличился на 38% с начала 2026 года ВТБ: объем выдачи ипотеки в России вырос на 38% за 7 месяцев 2026 года

Москва6 авг Вести.Объемы выдачи ипотеки в России за 7 месяцев 2026 года достигли 2,6 трлн рублей, что на 38% больше, чем за аналогичный период годом ранее, пишет ТАСС со ссылкой на данные ВТБ.

В июле рынок показывает уверенный рост, при этом уступая июню: объем выдач ипотеки в июле составил 355 млрд рублей, что ниже июньского пика в 475 млрд рублей, подсчитали в банке.

Ситуация изменилась вследствие высокого спроса в начале лета, когда заемщики активно брали семейную ипотеку, стремясь зафиксировать льготные условия. При этом доля льготных программ в общем объеме выдач с начала 2026 года составила 62%, снизившись за месяц на 2 процентных пункта, свидетельствуют данные ВТБ.

Снижение ставок и адаптация рынка к новым условиям сформировали устойчивый фундамент для роста. Мы видим, как июньский всплеск по госпрограммам плавно перетекает в системный интерес к рыночным инструментам. Это не ситуативная реакция, а смена модели поведения заемщиков, которые понимают: ждать более комфортных условий можно долго, а рефинансирование всегда остается рабочим инструментом заявил старший вице-президент, глава департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин

С 1 июля 2026 года для приобретения жилья по семейной ипотеке стали учитывать число детей, регион и площадь квартиры.