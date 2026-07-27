За первую половину 2026 года российские банки сократили выплаты кешбэка клиентам РБК: банки в РФ в первой половине 2026 года сократили выплаты кешбэка клиентам

Москва27 июл Вести.В течение шести месяцев 2026 года российские банки сократили выплаты кешбэка клиентам на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют подсчеты ВТБ, которые были опубликованы РБК. Уточняется, что речь идет о кешбэке для физических лиц.

В первом полугодии 2026 года российские банки потратили на выплаты порядка 200 миллиардов рублей. В расчет были включены как выплаты непосредственно деньгами на счет, так и начисление бонусных баллов и других вознаграждений в рамках программ.

Согласно прогнозу ВТБ, во второй половине года затраты банков на выплаты кешбэка увеличатся. Это связано с сезонным ростом потребительской активности. Традиционно россияне тратят больше денег по банковским картам с июля по декабрь.

Во втором полугодии мы прогнозируем рост выплаты кешбэка, но это не будет новой "гонкой". Рынок банковской лояльности входит в новую фазу заявил начальник управления "Расти с ВТБ" Роман Синенко

По оценке экспертов, за весь 2026 год сумма выплат по программам кешбэка может перевалить за 473 миллиарда рублей, что сопоставимо с показателями 2025 года, тогда было потрачено 450 миллиардов рублей.

О том, что российские банки начнут изменять структуру программ лояльности стало известно в начале 2026 года. Тогда в качестве причины было указано растущее давление этой статьи расходов на прибыль кредитных организаций.