Каждый пятый банк в России стал убыточным в начале 2026 года

Каждый пятый банк в России с января стал убыточным Каждый пятый банк в России стал убыточным в начале 2026 года

Москва7 мая Вести.В январе и феврале 2026 года почти 20% российских банков понесли убытки, а их количество увеличилось с 34 до 60. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Центрального банка.

По данным издания, в сложной ситуации оказались преимущественно небольшие кредитные организации, чья совокупная доля в активах сектора не превышает 1%.

С начала года число убыточных банков в России увеличилось почти в 1,8 раза — если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60... Это 19,7% участников рынка. Если же говорить в целом о кредитных организациях, то число убыточных достигло 79, или 22% говорится в публикации

Управляющий партнер компании “Рефинанс.ру” Денис Сочнев связывает это с накопленным эффектом строгой денежно-кредитной политики. Повышенные процентные ставки усилили давление на заемщиков, увеличив кредитные риски. Так, обслуживание долгов усложнилось, маржа банков сократилась, а конкуренция за надежных клиентов стала острее.

Крупные банки смогли компенсировать это благодаря масштабу, диверсификации продуктов и гибким тарифам, тогда как небольшие учреждения столкнулись с высокими издержками и ограниченными возможностями для маневра.

Таким образом, к апрелю текущего года убытки зафиксировали даже некоторые крупные игроки. Например, “Почта Банк” потерял 7,2 миллиарда рублей, “Синара” — 3,3 миллиарда, УБРиР — 2,8 миллиарда, “Центрокредит” — 1,8 миллиарда, “Инго” — 1,2 миллиарда, а “Солидарность” — 900 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что к концу 2025 года ряд крупных банков начал сокращать численность персонала. Вместе с тем среднемесячная зарплата в отрасли значительно выросла, обогнав показатели инфляции.