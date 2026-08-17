"Известия": банки в РФ могут закрыть более 2 тысяч отделений за 2026 год

Российские банки закрывают отделения рекордными темпами "Известия": банки в РФ могут закрыть более 2 тысяч отделений за 2026 год

Москва17 авг Вести.Российские банки за январь - август 2026 года закрыли около 1 370 дополнительных офисов, а к концу года этот показатель может превысить 2,1 тыс., что станет рекордным сокращением за всю историю наблюдений. Об этом пишет газета "Известия", изучившая данные Банка России.

Сопоставимого по масштабу падения показателя за первые восемь месяцев в последние годы не было (максимум — 894 офиса в 2021-м). Кредитные организации заметно ускорили сокращение сети на фоне перехода клиентов в цифровые каналы. пишет издание

Уже за восемь месяцев 2026-го сокращение оказалось сопоставимым с годовыми значениями прошлых лет. В среднем в этом году закрывалось по 196 офисов ежемесячно - примерно вдвое больше, чем годом ранее, и это наивысший показатель как минимум за последние семь лет. При сохранении такой скорости к концу года кредитные организации могут ликвидировать порядка 2 150 отделений.

Около 40% всех случаев приходится на "Сбер": с начала года банк закрыл почти 540 отделений, что закономерно, так как у него самая широкая офисная сеть в стране. При этом не все участники рынка идут по пути сокращения. В "Альфе" планируют открыть 28 новых точек до конца года, сообщила "Известиям" старший вице-президент организации Елена Тятенкова. О намерении развивать офлайн-сеть изданию рассказали также в ВТБ и банке "Дом.рф".

Главными причинами оптимизации эксперты называют переход клиентов на дистанционное обслуживание и стремление банков сократить расходы на содержание офисов. Как пояснил в беседе с изданием управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, удаленно можно провести большинство стандартных операций и получить основную часть финансовых услуг, а потребность в наличных во многом закрывают банкоматы.

Ведущий аналитик агентства "Эксперт РА" Илья Ларин связал ускоренный отказ от отделений с развитием мобильных приложений, СБП и финансовых платформ; при этом банки не столько закрывают офисы полностью, сколько меняют их формат - превращают в многофункциональные центры или удаленные точки с меньшим числом сотрудников.

Управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин добавил, что закрываются и дублирующие точки, оставшиеся после слияний и поглощений, а сэкономленные средства чаще всего направляют на развитие цифровых сервисов и IT-инфраструктуры.

Вместе с тем полностью отказаться от офисов банки не смогут, считает Бородулин: из-за масштабов страны и неравномерного распространения технологий часть клиентов по-прежнему предпочитает очное обслуживание, а некоторые операции требуют личного присутствия.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла по итогам первой декады августа до 12,89% годовых.