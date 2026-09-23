"Известия": у банков будет новое основание для заморозки счетов россиян

"Известия": у банков появится новое основание для блокировки счетов россиян "Известия": у банков будет новое основание для заморозки счетов россиян

Москва23 сен Вести.У банков может появиться дополнительное основание для блокировки счетов российских граждан: это произойдет, если данные клиента частично совпадают с информацией о лице, в отношении которого должна применяться заморозка средств.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на законопроект, разработанный Росфинмониторингом.

При обнаружении сходства счет заблокируют на пять рабочих дней.

По мнению президента Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющего партнера юридической компании "Лекс Альянс" Артура Леера, после принятия законопроекта количество блокировок счетов может вырасти на 20%.

С ним согласна и управляющий партнер агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева. Она считает, что трудности могут возникнуть у носителей распространенных имен и фамилий.

Финансовый эксперт Алексей Кричевский в беседе с изданием подчеркнул, что необходимо доработать алгоритмы, чтобы они сразу анализировали возможные связи между людьми.

Ранее стало известно о новой схеме в интернете с "обнулением" процентов по кредитным картам и восстановлению льготного периода. Объявления с такими предложениями в конце лета и в начале сентября появились на "Авито", "Профи.ру" и в соцсети "ВКонтакте".

Представители банков напомнили, что эта схема мошенническая, и ее использование может нарушать правила банковского обслуживания. В результате клиент рискует столкнуться с блокировкой счетов или попасть в черные списки.