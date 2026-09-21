Юрист Соловьев рассказал, в каких случаях банковскую карту могут заблокировать Юрист Соловьев: карту могут заблокировать по инициативе владельца или банка

Москва21 сен Вести.Банковскую карту могут заблокировать по инициативе владельца, банка, судебных приставов или по решению суда. О причинах таких ограничений и их отличии от блокировки счета RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, что блокировка карты и блокировка счета – разные процедуры.

Когда блокируется карта, вы по ней не можете совершать операцию, но при этом деньги на счету остаются и можно, придя в банк с паспортом, эти деньги снять отметил эксперт

По словам Соловьева, держателю стоит самостоятельно заблокировать карту, если она потеряна или украдена, застряла в банкомате, использовалась для покупки на небезопасном сайте либо по ней прошла неизвестная операция. Это также рекомендуется сделать при поступлении сообщений от мошенников.

Банк может заблокировать карту при нарушении условий обслуживания, подозрительных операциях или компрометации ее данных. Поводом для ограничения также могут стать нетипичные снятия наличных, покупки за границей или в другом регионе, несколько неправильных вводов ПИН-кода, просроченная задолженность, решение суда или приставов, отзыв лицензии у банка и истечение срока действия карты.

Отдельно юрист отметил риски, связанные с налоговыми и экономическими нарушениями. По его словам, блокировка возможна при наличии информации о безымянных переводах, использовании карты в дропперстве или подозрениях в соответствующих правонарушениях.

Кроме того, ограничения могут возникнуть по техническим причинам, например при хакерской атаке, а также из-за длительного неиспользования карты. При блокировке Соловьев рекомендовал обратиться в банк: в зависимости от причины может потребоваться подтвердить законность операций, предоставить справку о доходах, банковские выписки или договоры.