Адвокат объяснил, как действовать при блокировке банковского счета Адвокат Гейдаров: при блокировке счета не стоит снимать деньги через третьих лиц

Москва26 авг Вести.При блокировке счета нельзя снимать деньги через третьих лиц, поскольку это могут счесть попыткой обойти финансовый контроль. Сначала нужно узнать, по какому закону введены ограничения. Об этом рассказал адвокат Эмин Гейдаров в беседе с NEWS.ru.

Юрист рекомендует в первую очередь связаться с банком по горячей линии, чтобы выяснить правовое основание блокировки и проверить наличие задолженностей перед налоговой службой через личный кабинет налогоплательщика. Если счет заморожен из-за долгов перед ФНС, обращаться в Центробанк бессмысленно — вопрос решается исключительно через налоговую инспекцию.

По закону банк обязан сообщить клиенту дату отказа и причины не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения. Также важно помнить, что банковская блокировка — это гражданско-правовые отношения, а не предмет прокурорского надзора пояснил специалист

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