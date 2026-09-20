РБК: в сети появилась схема обхода процентов по кредитным картам

В России появилась новая схема с "отменой" процентов по кредитным картам РБК: в сети появилась схема обхода процентов по кредитным картам

Москва20 сен Вести.В интернете стали предлагать платные услуги по "обнулению" процентов по кредитным картам и восстановлению льготного периода. Объявления с такими предложениями в конце лета и в начале сентября появились на "Авито", "Профи.ру" и в соцсети "ВКонтакте", сообщает РБК.

Авторы объявлений обещают держателям кредитных карт "вернуть льготный период", "отменить проценты" или помочь получить обратно уже перечисленные банку средства. Стоимость подобных услуг в среднем составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей.

В объявлениях утверждается, что воспользоваться схемой могут клиенты "Сбера", Т-банка, ВТБ, Альфа-банка, ОТП Банка и Газпромбанка.

При этом речь идет не о помощи в составлении обращения в кредитную организацию с просьбой пересмотреть начисленные проценты. Схема предполагает проведение определенной последовательности операций с кредитной и дебетовой картами клиента.

Источник РБК в крупной кредитной организации сообщил, что подобная механика появилась недавно. Представители банков называют такие схемы мошенническими, а специалисты по безопасности предупреждают, что их использование может нарушать правила банковского обслуживания. В результате клиент рискует столкнуться с блокировкой счетов или попасть в черные списки.

Распространение подобных предложений совпало с изменением условий на рынке кредитных карт. В последние месяцы крупные банки сокращают продолжительность льготных периодов и пересматривают условия предоставления кредитных продуктов.

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