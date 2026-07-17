Депутат рассказал об инициативе по отмене привязки карты к сервисам с подпиской

Стало известно, что может стать заменой банковской карте в сервисах с подпиской Депутат рассказал об инициативе по отмене привязки карты к сервисам с подпиской

Москва17 июл Вести.В России могут запретить сервисам с подпиской требовать привязку банковской карты для бесплатного пробного периода. Подробнее об инициативе в интервью информационной службе "Вести" рассказал ее автор, заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

По словам депутата, к разработке законопроекта его побудило постоянное списывание средств с его банковской карты.

Мы часто забываем, куда прикрепляем свои персональные данные, в том числе данные карты. … У меня у самого была такая ситуация, когда я зашел в один из цифровых агрегаторов, где мой аккаунт, мой личный счет, моя страничка, и зашел в услуги, которые я получаю, и увидел, что каждый месяц на полторы тысячи рублей я получаю услуги, которыми не пользуюсь. По большому счету, один раз попробовав то или иное приложение, какую-то программу, оставив данные своей карты, я подписался под тем, что каждый месяц с меня будут списывать деньги поделился Чернышов

Депутат отметил, что такая ситуация возникает у большого количества россиян.

Многие люди так поступают и просто забывают. Мы склонны забывать о таких вещах, а затем удивляемся, что так или иначе месяцами или какими-то периодами с нас списывают немалые суммы денег. Я выступил против этого заявил он

Парламентарий рассказал, что может послужить заменой банковской карте для активации пробного периода.

Если ты хочешь дать пробный период или какие-то другие вещи, не надо играться с людьми, подключи какую-то информацию про человека, получи от него согласие на получение услуги, но автоматически нельзя давать возможность списывать такие средства сказал Чернышов

Так, по его словам, сервисы могут подтверждать личность с помощью номера телефона или учетной записи на портале "Госуслуги".