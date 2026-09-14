Москва14 сен Вести.С массовым введением цифрового рубля с 1 сентября этого года мошенники начали звонить пенсионерам и пугать их принудительным переводом пенсии в новую форму национальной валюты. Цель злоумышленников прежняя - выманить код из СМС, но повод для атаки теперь новый, рассказал KP.RU руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин.

По данным сервиса по борьбе с мошенниками "Мышеловка", аферисты уверяют пожилых людей, что для отказа от перевода денег в цифровые рубли нужно продиктовать код из СМС. Эксперты предупреждают: это прямой путь к краже средств. Несмотря на неоднократные разъяснения Центробанка о том, что цифровой рубль - исключительно добровольный выбор и третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, люди продолжают попадаться на уловки.

Из свежего здесь только повод и так называемое "первое касание" - тема цифрового рубля сейчас актуальна, о ней много пишут в СМИ и она на слуху, поэтому мошенники не могли пройти мимо пояснил Роман Алабин

По его словам, запугивание идет по тем же сценариям, что и с обычными банковскими счетами, только упор сделан на новшество.

Эксперт перечислил пять главных уловок. Мошенники убеждают, что пенсию или зарплату нужно срочно перевести в цифровой рубль, иначе сбережения сгорят. Также аферисты говорят, что без конвертации накоплений в цифровой рубль человек потеряет все средства. Они утверждают, что банк якобы перешел на цифровой рубль и нужно срочно подключиться к платформе. Кроме того, злоумышленники используют схему с псевдобезопасным счетом, куда просят перевести уже цифровые рубли, а также обещают повышенный процент от инвестиций в цифровой рубль.

Любой из этих сценариев заканчивается запросом кода из СМС. Противодействие остается прежним: не паниковать, никому не сообщать коды из СМС и с осторожностью относиться к новым чатам и ссылкам. Главное, что стоит помнить: введение цифрового рубля носит исключительно добровольный характер. Никто не обязывает переходить на него, а пенсии, зарплаты и пособия продолжают выплачиваться на обычные счета. Цифровым рублем пенсии не платят.