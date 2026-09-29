Россиян предупредили о мошенничестве с "цифровой доверенностью" Центробанк предупредил россиян об аферах с "цифровой доверенностью"

Москва29 сен Вести.Аферисты начали активно применять схему обмана россиян под предлогом якобы существующей необходимости переоформления "цифровой доверенности". Об этом сообщил Центробанк РФ.

Как отметил регулятор, в сообщениях с предупреждениями, которые рассылаются якобы от имени Социального фонда, налоговой службы и Банка России, указывается номер телефона "профильного ведомства", куда нужно срочно позвонить для уточнения информации.

На самом деле этот номер принадлежит злоумышленникам. Если человек перезванивает, то они начинают запрашивать коды из смс-сообщений, которые направляются во время разговора, или убеждают перевести деньги на "безопасный счет" говорится в публикации РИА Новости

В ЦБ подчеркнули, что настоящие сотрудники государственных служб и правоохранительных органов не используют мессенджеры, социальные сети или смс-сообщения для решения каких-либо вопросов.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали еще одну схему обмана пенсионеров: они предлагают оформить фейковую выплату ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.