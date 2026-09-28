Россиян предупредили о мошеннической схеме с выплатой ко Дню пожилого человека Доцент Щербаченко: мошенники обманывают пенсионеров фейковой выплатой

Москва28 сен Вести.Мошенники придумали еще одну схему обмана пенсионеров: они предлагают оформить фейковую выплату ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, которые передает NEWS.ru, злоумышленники могут звонить пенсионерам от имени сотрудников Соцфонда.

Мошенники обзванивают пенсионеров, предлагая им оформить разовую выплату ко Дню пожилого человека... Злоумышленники представляются лжесотрудниками Соцфонда России или органов соцзащиты, заявляя об открытии приема заявлений на получение материальной помощи сообщил Щербаченко

После этого злоумышленники просят свою жертву назвать код из входящего СМС-сообщения, номер карты и защитный код с обратной стороны, предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что сотрудники Соцфонда и соцзащиты никогда не просят назвать СМС-код или защитный код карты. Все официальные региональные выплаты, как указал Щербаченко, назначаются автоматически или по заявлению, которое можно подать в МФЦ.

Доцент также посоветовал при подозрительном звонке сразу прекратить разговор.