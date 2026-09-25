Москва25 сен Вести.Мошенники разработали новую схему обмана, которая направлена на пенсионеров с целью завладеть их квартирами. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

В беседе с RT он пояснил, что пожилому человеку сначала звонит якобы "сотрудник" коммунальной службы и предлагает заменить счетчики. После этого он просит продиктовать код с телефона.

Затем к схеме подключается "сотрудник правоохранительных органов", который в официальном стиле сообщает о том, что пенсионер попался на уловку мошенников, поэтому в настоящее время на его имя берутся кредиты, а квартира оформляется на третьих лиц.

Суть "операции" проста и катастрофична: чтобы "защитить" квартиру от посягательств, ее нужно фиктивно продать. Но на самом деле это ловушка. Мошенники создают иллюзию, что человек не просто теряет имущество, а "помогает следствию" сказал эксперт

Ранее руководитель отдела цифровой трансформации НОЦ ФНС России и МГТУ имени Н.Э. Баумана Александр Староверов предупредил, что школьная тематика все чаще используется мошенниками в преступных схемах.