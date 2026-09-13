Мошенники стали чаще обманывать россиян с помощью шлагбаумов Доцент Щербаченко: под видом установки шлагбаума мошенники крадут данные

Москва13 сен Вести.Мошенники придумали еще один способ обмана россиян. О нем в интервью NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Речь идет об установке шлагбаума и предложении оформить ключ жильцам.

Злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний или ТСЖ и под предлогом установки шлагбаумов предлагают оформить магнитный ключ или чип для безопасности двора сказал Щербаченко

Затем, по его словам, аферисты пытаются убедить жертву продиктовать код из sms-сообщения якобы для активации.

После этого они получают доступ к личной информации жертвы либо используют факт предоставления кода из СМС как причину для дальнейшего развода добавил он

Щербаченко напомнил, что управляющие компании никогда не запрашивают по телефону sms-коды.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга начали запугивать россиян проверками денежных переводов в Системе быстрых платежей (СБП).