Москва13 сенВести.Мошенники придумали еще один способ обмана россиян. О нем в интервью NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Речь идет об установке шлагбаума и предложении оформить ключ жильцам.
Злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний или ТСЖ и под предлогом установки шлагбаумов предлагают оформить магнитный ключ или чип для безопасности дворасказал Щербаченко
Затем, по его словам, аферисты пытаются убедить жертву продиктовать код из sms-сообщения якобы для активации.
После этого они получают доступ к личной информации жертвы либо используют факт предоставления кода из СМС как причину для дальнейшего разводадобавил он
Щербаченко напомнил, что управляющие компании никогда не запрашивают по телефону sms-коды.
Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга начали запугивать россиян проверками денежных переводов в Системе быстрых платежей (СБП).