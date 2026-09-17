Мошенники придумали схему с выплатами ко Дню пожилого человека Россиян предупредили о мошенничестве с выплатами ко Дню пожилого человека

Москва17 сен Вести.Мошенники начали обзванивать пенсионеров с предложением оформить разовую выплату к предстоящему Дню пожилого человека, который в стране традиционно отмечают 1 октября. Информацию об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Пенсионерам звонят лжесотрудники Социального фонда России или органов соцзащиты, сообщая об открытии приема заявлений на разовую выплату ко Дню пожилого человека или "компенсацию за неиспользованные путевки" объяснили в пресс-службе "Мошеловки"

Действуют мошенники так: для "оформления" псевдовыплаты без посещения МФЦ они требуют назвать номер банковской карты, защитный код с её обратной стороны, а также специальный код из смс.

Специалисты "Мошеловки" напоминают, что сотрудники органов соцзащиты и Соцфонда никогда не спрашивают про защитный код карты и не требуют называть никаких кодов из смс, а официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо через личный кабинет Соцфонда, либо по заявлению в МФЦ.

Ранее жительница Камчатки, поверив мошенникам, лишилась 7,9 млн рублей. Злоумышленники убедили ее в необходимости помочь якобы силовым ведомствам в поимке преступников.