Москва16 сен Вести.В дежурную часть ОМВД России по Елизовскому району обратилась дочь 78-летней пенсионерки с заявлением о том, что ее мама стала жертвой дистанционных мошенников, потеряв квартиру и 7,9 млн рублей, сообщается в MAX-канале МВД Камчатского края.

Установлено, что с июля 2026 года женщина находилась под влиянием телефонных мошенников. Они убедили ее в необходимости помочь силовым ведомствам в поимке мошенников. Для этого ей необходимо продать квартиру. Сначала пенсионерка передала злоумышленникам через курьера более 3 млн рублей. Затем по просьбе мошенников продала квартиру. За два месяца женщина потеряла более 7 950 000 рублей. Новый владелец попросил освободить ее проданное жилье. Женщина приехала к дочери и рассказала ей. Та заявила в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве отмечается в сообщении

Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, выявляются причастные лица к нему.