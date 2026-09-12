Москва12 сен Вести.Пенсионерка из Владивостока отдала злоумышленникам 7 млн рублей, перейдя по ссылке от аккаунта знакомого адвоката, сообщила пресс-служба УМВД России в Приморском крае в мессенджере МАХ.

Жительнице Приморья пришло сообщение от аккаунта знакомого юриста, в котором предлагалось перейти якобы в новый чат-бот для получения консультаций. Однако перейдя по ссылке, женщина получила сообщение об утечке ее персональных данных в руки мошенников.

После этого потерпевшей начали звонить неизвестные, представляясь сотрудниками различных ведомств. Под предлогом сохранения денежных средств ей предложили снять деньги со счета и передать их курьеру, который якобы поместит наличные в банковскую ячейку.

Доверившись мошенникам, женщина сняла в банке 7 миллионов рублей. Впоследствии к ее дому пришел мужчина, который назвал заранее оговоренное кодовое слово. Потерпевшая передала ему пакет с денежными средствами написали в пресс-службе

Мошенники продолжали общаться с пенсионеркой, называя ей разные причины задержки возврата денег. Позднее ей сообщили еще и о якобы оформленном на ее имя кредите. Тогда потерпевшая поняла, что доверилась мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Личности подозреваемых и их местонахождение устанавливаются.