Москва14 сенВести.Пожилая жительница Казани попалась на удочку телефонных аферистов и потеряла более 11 миллионов рублей, сообщает МВД по Республике Татарстан в мессенджере MAX.
Все началось с обычного звонка: неизвестный представился сотрудником ведомственного органа и убедил 74-летнюю женщину, что ее аккаунт на Госуслугах взломан, а злоумышленники пытаются вывести деньги со счетовговорится в публикации
Пенсионерку уговорили для "защиты" сбережений снять около 3 миллионов рублей и передать их курьеру. А через несколько дней аферисты убедили женщину продать квартиру, чтобы "обезопасить" жилье. Она быстро продала недвижимость за 8 миллионов рублей и отдала деньги прибывшему курьеру. Общение с мошенниками продолжалось несколько месяцев – за это время пенсионерка передала неизвестным свыше 11 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.