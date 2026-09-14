Пенсионерка из Казани отдала мошенникам сбережения и деньги от продажи квартиры

Мошенники выманили у казанской пенсионерки более 11 миллионов рублей Пенсионерка из Казани отдала мошенникам сбережения и деньги от продажи квартиры

Москва14 сен Вести.Пожилая жительница Казани попалась на удочку телефонных аферистов и потеряла более 11 миллионов рублей, сообщает МВД по Республике Татарстан в мессенджере MAX.

Все началось с обычного звонка: неизвестный представился сотрудником ведомственного органа и убедил 74-летнюю женщину, что ее аккаунт на Госуслугах взломан, а злоумышленники пытаются вывести деньги со счетов говорится в публикации

Пенсионерку уговорили для "защиты" сбережений снять около 3 миллионов рублей и передать их курьеру. А через несколько дней аферисты убедили женщину продать квартиру, чтобы "обезопасить" жилье. Она быстро продала недвижимость за 8 миллионов рублей и отдала деньги прибывшему курьеру. Общение с мошенниками продолжалось несколько месяцев – за это время пенсионерка передала неизвестным свыше 11 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.