Москва20 октВести.Мошенники начали использовать тему цифрового рубля для получения доступа к банковским счетам россиян. Об этом RT рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин.
По словам депутата, аферисты представляются сотрудниками банков и сообщают о якобы готовящемся принудительном переводе вкладов, пенсий или других накоплений в цифровые рубли. Чтобы предотвратить операцию, человеку предлагают срочно оформить отказ или подтвердить личность.
Злоумышленники намеренно торопят человека, не дают времени обдумать информацию и убеждают, что промедление приведет к потере денег. При этом они могут хорошо ориентироваться в банковской терминологии, называть реальные данные человека и уверенно представляться сотрудниками финансовых организацийрассказал Немкин
Далее мошенники могут отправить ссылку на поддельный сайт для сбора банковских данных либо потребовать код из СМС. Россиянам порекомендовали никому не сообщать коды подтверждения и реквизиты карт, не переходить по подозрительным ссылкам и самостоятельно обращаться в банк при возникновении вопросов.
Немкин подчеркнул, что цифровой рубль является дополнительной формой национальной валюты, а его использование добровольно.
Ранее в Банке России сообщили, что новые схемы с цифровым рублем похожи на уже существующие. Зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова напомнила, что открыть счет цифрового рубля может только сам человек, автоматически он появиться не может.