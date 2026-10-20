Депутат Немкин рассказал о новой схеме мошенников с переводом в цифровые рубли

В Госдуме предупредили о мошенничестве под предлогом цифрового рубля Депутат Немкин рассказал о новой схеме мошенников с переводом в цифровые рубли

Москва20 окт Вести.Мошенники начали использовать тему цифрового рубля для получения доступа к банковским счетам россиян. Об этом RT рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин.

По словам депутата, аферисты представляются сотрудниками банков и сообщают о якобы готовящемся принудительном переводе вкладов, пенсий или других накоплений в цифровые рубли. Чтобы предотвратить операцию, человеку предлагают срочно оформить отказ или подтвердить личность.

Злоумышленники намеренно торопят человека, не дают времени обдумать информацию и убеждают, что промедление приведет к потере денег. При этом они могут хорошо ориентироваться в банковской терминологии, называть реальные данные человека и уверенно представляться сотрудниками финансовых организаций рассказал Немкин

Далее мошенники могут отправить ссылку на поддельный сайт для сбора банковских данных либо потребовать код из СМС. Россиянам порекомендовали никому не сообщать коды подтверждения и реквизиты карт, не переходить по подозрительным ссылкам и самостоятельно обращаться в банк при возникновении вопросов.

Немкин подчеркнул, что цифровой рубль является дополнительной формой национальной валюты, а его использование добровольно.

Ранее в Банке России сообщили, что новые схемы с цифровым рублем похожи на уже существующие. Зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова напомнила, что открыть счет цифрового рубля может только сам человек, автоматически он появиться не может.