В Центробанке рассказали о схемах мошенников с цифровым рублем Зампред ЦБ РФ Кахруманова рассказала о мошеннических схемах с цифровым рублем

Москва12 окт Вести.Зампредседатель Банка России Зульфия Кахруманова в студии радио "Комсомольская правда" рассказала о мошеннических схемах с цифровым рублем, подчеркнув, что они похожи на уже существующие схемы.

В ходе эфира Кахруманова сообщила, что на начальном этапе открытия счетов цифрового рубля возникли технические сложности, однако совместными усилиями с банками-партнерами удалось оперативно наладить процесс в первые недели пиковой нагрузки. Сбои были обусловлены масштабной инфраструктурой проекта, объединяющей торговые точки, банковский софт, портал Госуслуг, кассовые терминалы, а также разнообразие мобильных устройств и операционных систем. Возникающие инциденты устранялись практически в реальном времени.

По словам эксперта, мошенники уже активно пользуются темой цифрового рубля.

Подтвержденных мошеннических схем именно с цифровым рублем нет. Мы приложили немало усилий, чтобы защитить эту систему от различных типов воздействия. Но преступники всегда подстраиваются под актуальную повестку. Цифровой рубль у всех на слуху. Главная защита - знания. Если вы хорошо знаете предмет, запутать вас невозможно добавила Кахруманова

Счет цифрового рубля может открыть только сам человек, только со своего мобильного устройства, только если сам решил это сделать в мобильном приложении банка. Кахруманова отметила, что автоматически открыть счет никто не может.

Если звонят и предлагают назвать код, перейти по ссылке, перевести средства, - это мошенники. Просто кладите трубку сказала она

Также зампредседатель Банка России поделилась, какие основные зацепки используют мошенники.

Схемы такие же, как и в других темах. Звонят, предлагают открыть счет. Или говорят, что счет за вас уже открыт, предлагают перевести на него средства. Дальше пугают и обрабатывают жертву. Поэтому тут и нужны знания о предмете пояснила Кахруманова

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в последние годы мошенники стали выбирать в качестве потенциальных жертв несовершеннолетних. Злоумышленники предлагают подросткам легкий заработок за совершение преступлений.