Проценты на счета в РФ могут начать начислять в цифровых рублях ЦБ оценит возможность начисления процентов на счета в цифровых рублях

Москва10 ноя Вести.Центральный банк России рассмотрит возможность начисления процентов на остатки средств на счетах в цифровых рублях. Об этом заявила зампред Банка России Зульфия Кахруманова в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

Мы смотрим за мировыми тенденциями. И буквально недавно подумали о том, что, может быть, имеет смысл подумать про начисление процентов на счета... Этот вопрос у нас в проработке. В случае, если появится такая достаточная поддержка, мы будем выходить с инициативами сказала она

Кахруманова отметила, что такие функции уже есть в китайской финансовой системе.

Цифровой рубль стал доступен 1 сентября 2026 года. За два месяца работы новой формы национальной валюты граждане и организации в России открыли более 300 тыс. кошельков с цифровыми рублями. Общее число проведенных транзакций за сентябрь и октябрь достигло 235 тысяч.