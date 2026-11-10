"Известия": цифровым рублем обзавелись более 300 тысяч граждан и организаций РФ "Известия": граждане и бизнес завели более 300 тыс. кошельков для цифрового руб.

Москва10 ноя Вести.Более 300 тысяч кошельков с цифровыми рублями открыли граждане и организации в России за первые два месяца массового внедрения новой формы национальной валюты. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается, что общее число проведенных транзакций за сентябрь и октябрь достигло 235 тысяч. В ЦБ подчеркнули, что больше всего операций с цифровыми рублями (по количеству) связано с пополнением счетов. Не менее популярны оплата товаров и услуг, а также переводы между гражданами. Кроме того, с помощью новой формы валюты россияне также уплачивают налоги.

По данным издания, главный сдерживающий фактор для еще большей популяризации цифрового рубля среди граждан на сегодняшнем этапе - отсутствие экономической выгоды: по цифровым счетам не начисляются проценты на остаток и не выплачивается классический банковский кешбэк.

Эксперты считают, что интерес к новой форме валюты может увеличиться с развитием смарт-контрактов, целевых выплат и возможности проводить платежи без подключения к интернету. При этом отмечается, что пока офлайн-платежи находятся на стадии прототипа, а функциональность смарт-контрактов только начинает развиваться.

Ранее вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС "Вести" заявил, что за цифровым рублем будущее, однако другие виды расчета он не подменяет. Силуанов подчеркнул, что ведомство выступает за более широкое использование цифрового рубля для расчетов россиян.