Объем цифровых рублей в банках РФ вырос в 216 раз за сентябрь

Банки России за месяц нарастили объем цифровых рублей в 216 раз Объем цифровых рублей в банках РФ вырос в 216 раз за сентябрь

Москва28 окт Вести.Остатки цифровых рублей на банковских счетах, открытых на платформе Центробанка, за сентябрь выросли более чем в 200 раз - с 61 млн рублей до 13,2 млрд рублей, следует из отчетности 33 кредитных организаций, сообщает РБК.

Сентябрь стал первым месяцем после полномасштабного запуска проекта цифрового рубля.

На 1 октября объем средств на счетах цифрового рубля в российских банках превысил 13 млрд рублей говорится в публикации

При этом речь идет не о цифровых рублях клиентов банков, а о средствах самих кредитных организаций. Как пояснили в ЦБ, деньги граждан и компаний в цифровых рублях хранятся на платформе регулятора, а в банковской отчетности отражаются собственные средства банков в новой денежной форме.

Данные об объеме клиентских операций и остатках цифровых рублей за первый месяц работы проекта Центробанк не раскрыл.

Указанный в отчетности счет цифрового рубля (счет 305) является активным балансовым счетом, на котором учитываются принадлежащие банку цифровые рубли, пояснил управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин. По экономическому смыслу он скорее сопоставим с корреспондентским счетом в ЦБ, чем со счетами клиентов, добавил партнер практики рынков капитала Better Chance Олег Бычков.

Таким образом, отмечает издание, резкий рост остатков на этих счетах нельзя считать свидетельством увеличения объема цифровых рублей у граждан и бизнеса.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать тему цифрового рубля, чтобы получать доступ к банковским счетам россиян.