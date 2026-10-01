Москва1 окт Вести.Среднестатистическим пользователем цифрового рубля в ВТБ является мужчина 36-45 лет, у которого есть накопительный счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Такой портрет описала пресс-служба банка для РБК.

Чаще всего открывали счета и совершали операции с цифровыми рублями мужчины 36–45 лет, у которых также есть как минимум один накопительный счет либо накопительный и индивидуальный инвестиционный счет. Это активный транзакционный клиент массового сегмента говорится в сообщении

Второе место по частоте использования цифрового рубля занимают мужчины в возрасте от 46 до 55 лет, которые также имеют накопительные счета, почти у половины — ИИС, у каждого пятого — вклад, у каждого десятого — программа долгосрочных сбережений. Для покупок такие граждане активно используют банковские карты.

С 1 сентября клиенты крупнейших банков РФ могут оплачивать покупки цифровой валютой. Так, с начала осени россияне открыли в ВТБ в общей сложности несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях.

Цифровой рубль представляет собой одну из форм национальной валюты. ЦБ РФ намерен ее выпускать в качестве дополнения к уже существующим.

Ранее президент РФ Владимир Путин, обращаясь к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и главе Минфина страны Антону Силуанову, попросил подробнее объяснить россиянам, что такое цифровой рубль и какие у него преимущества.