Москва23 окт Вести.Количество открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, из открытых счетов 15 тысяч — это юрлица и индивидуальные предприниматели.

Глава ЦБ добавила, что интерес к цифровому рублю оказался выше, чем ожидал регулятор.

Но может, наши ожидания были достаточно скромными. Мы постоянно следим за ситуацией, как развивается. Сейчас на данный момент открыто 270 тысяч счетов цифрового рубля сказала Набиуллина

Ранее замглавы ЦБ РФ Зульфия Кахруманова рассказала, что цифровой рубль даст возможность россиянам без каких-либо комиссий и лимитов перевести крупную сумму денег родственникам.