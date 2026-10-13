Кахруманова: на платформе цифрового рубля все переводы для граждан бесплатны

Зампред ЦБ Кахруманова назвала преимущества цифрового рубля Кахруманова: на платформе цифрового рубля все переводы для граждан бесплатны

Москва13 окт Вести.Цифровой рубль даст возможность россиянам без каких-либо комиссий и лимитов перевести крупную сумму денег родственникам. Об этом заявила замглавы Центробанка России Зульфия Кахруманова в беседе с KP.RU.

Она отметила, что для компаний комиссия за торговые операции (эквайринг) составляет всего 0,3% (до конца года она и вовсе не взимается).

Средства на счете цифрового рубля гарантированы государством в полном объеме, без ограничений. Если говорить о безналичных счетах, там есть определенная сумма гарантии - 1,4 миллиона рублей сказала Кахруманова

Кроме того, замглавы ЦБ РФ напомнила, что к счету цифрового рубля можно получить доступ из мобильного приложения любого банка, где у вас открыт счет.

Это дает больше возможностей. Если не получается зайти через приложение одного банка, можно зайти через приложение другого и пользоваться средствами заключила она

Ранее сообщалось, что в России более половины родителей хотели бы использовать цифровой рубль для контроля карманных расходов своих детей. По данным результатов исследования "Выберу.ру", прежде всего родителей привлекает возможность ограничить покупку сигарет и алкоголя, а также лимитировать траты своих детей в компьютерных играх.