Москва11 окт Вести.В России более половины родителей хотели бы использовать цифровой рубль для контроля карманных расходов своих детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Выберу.ру", которые есть у РИА Новости​​​.

Около 58% родителей хотели бы использовать цифровой рубль как инструмент контроля карманных расходов подростков, если такая возможность появится говорится в сообщении

Согласно опросу, родители готовы использовать такой инструмент, чтобы управлять тратами детей. Так, каждый третий (34%) в первую очередь ограничил бы покупку сигарет и алкоголя. Еще каждый четвертый (27%) исключил бы покупки и донаты в онлайн-играх. А каждый пятый (19%) хотел бы контролировать переводы ребенка на карты другим людям.

При этом банковские приложения сегодня остаются наиболее популярным инструментом для контроля расходов детей. Финансовый сервис позволяет не пропустить подозрительные или нежелательные траты ребенка, поскольку родители могут отслеживать все операции по детской карте в реальном времени.