Россияне назвали цифровые сервисы, без которых боятся остаться Две трети россиян боятся потерять доступ к банковским приложениям

Москва8 ноя Вести.Порядка 65% россиян больше всего опасаются потерять доступ к банковским приложениям и лишиться возможности расплачиваться картой или телефоном. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Выберу.ру", проведенного среди 3 тысяч человек. Результаты исследования приводит агентство РИА Новости.

Около 65% россиян ответили, что больше всего их пугает потеря доступа к банковским приложениям и невозможность расплатиться картой или телефоном говорится в сообщении

При этом каждый третий участник исследования уже распределил средства между несколькими банками на случай сбоев в работе одного из приложений. Отмечается, что почти четверть респондентов предпочитает хранить часть денег наличными, при этом более 80% из них ограничиваются суммой до 30 тыс. рублей.

Кроме того, недоступность приложений для решения рабочих задач беспокоит каждого десятого опрошенного, а навигаторов – 9%. Еще 7% опасаются перебоев в работе сервисов такси, каршеринга и доставки. Потерять доступ к личным файлам, фотографиям и документам в облачных хранилищах не хотели бы 4% участников исследования.

Аналитики также выяснили, что каждый пятый россиянин заранее сохраняет билеты и данные о бронировании в памяти телефона. Еще 16% скачивают важные документы из облачных хранилищ на компьютер, а 9% устанавливают альтернативные приложения для рабочих и повседневных задач.