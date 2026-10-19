Москва19 октВести.В третьем квартале 2026 года россияне чаще пополняли карты через банкоматы, чем снимали с них наличные. Об это свидетельствует исследование банка "Русский стандарт" (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Соотношение пополнения счетов наличными через АТМ к получению средств в зависимости от количества операций в третьем квартале этого года составило 70% к 30% (в 2025-м — 75% внесений против 25% снятий)говорится в сообщении
По данным исследования, по сумме наличных операций в банкоматах также лидируют внесения — 57% против 43% в третьем квартале 2026 года. При этом годом ранее картина была зеркальной: лидировало снятие средств — 55%, а на внесение приходилось 45%.
Вместе с тем средняя сумма снятия наличных через банкоматы снизилась до 23 704 руб. с 36 708 руб. годом ранее. А средний чек внесения наличных вырос до 13 793 руб. с 10 465 руб. в третьем квартале 2025 года.