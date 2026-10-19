Россияне чаще используют банкоматы для внесения наличных, чем для их снятия

Исследование: россияне чаще используют банкоматы для внесения наличных Россияне чаще используют банкоматы для внесения наличных, чем для их снятия

Москва19 окт Вести.В третьем квартале 2026 года россияне чаще пополняли карты через банкоматы, чем снимали с них наличные. Об это свидетельствует исследование банка "Русский стандарт" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Соотношение пополнения счетов наличными через АТМ к получению средств в зависимости от количества операций в третьем квартале этого года составило 70% к 30% (в 2025-м — 75% внесений против 25% снятий) говорится в сообщении

По данным исследования, по сумме наличных операций в банкоматах также лидируют внесения — 57% против 43% в третьем квартале 2026 года. При этом годом ранее картина была зеркальной: лидировало снятие средств — 55%, а на внесение приходилось 45%.

Вместе с тем средняя сумма снятия наличных через банкоматы снизилась до 23 704 руб. с 36 708 руб. годом ранее. А средний чек внесения наличных вырос до 13 793 руб. с 10 465 руб. в третьем квартале 2025 года.