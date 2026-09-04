ЦБ РФ: половина россиян используют СБП как основной способ перевода средств ЦБ РФ: более 50% россиян используют СБП как основной вариант денежных переводов

Москва4 сен Вести.Больше половины всех переводов физических лиц во втором квартале пришлось на Систему быстрых платежей (СБП). Доля увеличилась на 7% в годовом выражении до 55%. Об этом заявили в Центробанке.

Уточняется, что, по сравнению с первым кварталом 2026 года данный показатель вырос на 1%.

Основным способом совершения переводов является СБП – через нее проходит примерно половина всех переводов физических лиц (55% по количеству) отмечается на сайте ЦБ РФ

При этом основным способом оплаты для граждан остается карта - почти 60% в общем количестве. На мобильный и онлайн-банкинг во втором квартале пришлось 13% операций, а на электронные кошельки - 11%. Оплату QR-кодами используют 5% населения.

25 августа сообщалось, что с сентября Росфинмониторинг получил доступ к информации о платежах и денежных переводах через платежную систему "Мир" и СБП Банка России.