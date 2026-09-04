ЦБ: доля безналичных платежей в рознице во II квартале снизилась до 88,4%

Россияне стали чаще расплачиваться наличными ЦБ: доля безналичных платежей в рознице во II квартале снизилась до 88,4%

Москва4 сен Вести.По итогам второго квартала 2026 года доля безналичных платежей в розничном обороте уменьшилась на 0,5 процентного пункта и достигла 88,4%. Об этом сообщил Банк России.

Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам второго квартала 2026 года незначительно снизилась (на 0,5 процентного пункта), составив 88,4% отмечается в пресс-релизе регулятора

Причиной стало то, что в апреле-июне граждане активнее использовали наличные средства для расчетов по сравнению с первым кварталом. Как объясняет Центробанк, из-за этого рост безналичных платежей оказался несколько ниже, чем увеличение объема наличных операций.