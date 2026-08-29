Исследование: каждый третий россиянин оплачивает покупки через QR-код Банковские карты остаются наиболее привычным способом расчетов для россиян

Москва29 авг Вести.Каждый третий россиянин выбирает оплачивать покупки через QR-код, хотя банковские карты по-прежнему остаются наиболее привычным способом расчетов. Об этом свидетельствую исследования "Точка Банка", которое есть у РИА Новости. В опросе приняли участие более 1 тыс. человек старше 18 лет из разных регионов России​​​.

До 30% покупателей регулярно используют QR-код для оплаты покупок говорится в исследовании

Те, кто не использует QR-код для оплаты, не видят в этом способе преимуществ или не привыкли к нему. Около 24% не хотят доставать телефон и открывать банковское приложение, а примерно 22% считают такой вариант оплаты более медленным, чем картой.

Согласно исследованиям, несмотря на новые технологии для большинства покупателей привычнее расплачиваться банковской картой или наличными. Использование карты не требует подключения и заряда смартфона.

А наличными россияне оплачивают чаще всего ремонтные работы и гостиничные услуги. В этих сферах работают индивидуальные предприниматели и самозанятые, для которых прием безналичных платежей может быть невыгоден из-за комиссий.