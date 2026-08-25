Данные о денежных переводах начнут передавать Росфинмониторингу с сентября

Росфинмониторинг получит доступ к данным об операциях через "Мир" и СБП Данные о денежных переводах начнут передавать Росфинмониторингу с сентября

Москва25 авг Вести.Росфинмониторинг с сентября получит доступ к информации о платежах и денежных переводах через платежную систему "Мир" и Систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующие положения содержатся в федеральном законе, который президент России Владимир Путин подписал в декабре 2025 года.

Согласно документу, Национальная система платежных карт (НСПК) будет безвозмездно предоставлять Росфинмониторингу необходимые сведения о платежах и переводах через "Мир" и СБП, а также об операциях с использованием единого QR-кода.

При этом факт передачи информации ведомству разглашать запрещено.

В сопроводительных документах отмечалось, что изменения направлены на повышение эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября физлица, индивидуальные предприниматели и юрлица смогут проводить внешнеэкономические сделки с криптовалютой. При этом внутри России криптоплатежи останутся под запретом.