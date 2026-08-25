Москва25 авгВести.Росфинмониторинг с сентября получит доступ к информации о платежах и денежных переводах через платежную систему "Мир" и Систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующие положения содержатся в федеральном законе, который президент России Владимир Путин подписал в декабре 2025 года.
Согласно документу, Национальная система платежных карт (НСПК) будет безвозмездно предоставлять Росфинмониторингу необходимые сведения о платежах и переводах через "Мир" и СБП, а также об операциях с использованием единого QR-кода.
При этом факт передачи информации ведомству разглашать запрещено.
В сопроводительных документах отмечалось, что изменения направлены на повышение эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября физлица, индивидуальные предприниматели и юрлица смогут проводить внешнеэкономические сделки с криптовалютой. При этом внутри России криптоплатежи останутся под запретом.