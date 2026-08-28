Россияне с начала года вдвое увеличили объем переводов за границу Объем зарубежных переводов россиян достиг 321 млрд рублей в месяц

Москва28 авг Вести.Объем трансграничных переводов россиян с начала года вырос более чем вдвое, достигнув в июне 321 миллиарда рублей против 158 миллиардов в январе. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что большая часть переводов по-прежнему проводится в рублях – на них приходится около 55% операций. При этом объем валютных перечислений с января увеличился почти втрое и достиг 144 млрд рублей в июне. Наиболее заметный рост пришелся на конец второго квартала.

Эксперты среди причин называют ослабление рубля. К концу августа доллар достиг 86 рублей. На этом фоне часть россиян могла заранее конвертировать накопления или переводить средства за рубеж.

Среди других факторов эксперты называют колебания фондового рынка и снижение ключевой ставки до 14,25% в июне.

Между тем, по данным ЦБ, основные цели трансграничных операций физлиц – переводы на собственные счета и родственникам, оплата товаров и другие операции, включая зарубежные инвестиции. Поэтому увеличение объема переводов само по себе не свидетельствует о массовом выводе капитала из России.

Ранее сообщалось, что Банк России с 1 сентября разрешит переводить криптовалюту за рубеж, в том числе на свои кошельки и счета иностранных магазинов. Операции будут доступны для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.