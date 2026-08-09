Россияне в июле чаще продавали доллары и евро, чем покупали

Россияне в июле стали чаще продавать наличные доллары и евро Россияне в июле чаще продавали доллары и евро, чем покупали

Москва9 авг Вести.Россияне в июле 2026 года чаще продавали доллары и евро, чем покупали их. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка "Русский стандарт".

По данным банка, в наличном сегменте доля операций по продаже долларов составила 55%, тогда как на покупки пришлось 45%. В онлайн-операциях продажи также преобладали – 53% против 47% покупок.

С евро разница оказалась более заметной. Доля продаж наличной европейской валюты достигла 57%, покупок – 43%. В безналичном сегменте на продажи евро пришлось 67% операций против 33% покупок.

В целом в июле 96% операций с иностранной валютой в банке пришлись на наличные конвертации, еще 4% – на безналичные. В июне показатели составляли 97% и 3% соответственно.

Американскую валюту россияне обменивали в 2,2 раза чаще, чем евро.

При этом средние чеки валютных операций снизились. Средняя сумма обмена долларов в июле составила 579 долларов против 616 долларов в июне. Средний чек конвертации евро уменьшился до 523 евро с 616 евро месяцем ранее.