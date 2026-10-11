Экономист Чирков: у россиян есть возможность хранить деньги в разных формах

Экономист рассказал, чем вызвано желание россиян хранить наличные деньги Экономист Чирков: у россиян есть возможность хранить деньги в разных формах

Москва11 окт Вести.Доля россиян, считающих выигрышным хранение денежных средств наличным способом, составила 38%. В сравнении с 2025 годом - это на 6% больше. По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максима Чиркова, такой выбор граждане РФ делают исходя из наличия возможности сберегать денежные средства в разных формах.

Доцент отметил развитие российской экономики в интервью ИС "Вести".

Ну, во-первых, все-таки это связано с тем, что российская экономика развивается, и растут доходы граждан, растут располагаемые, реальные располагаемые доходы граждан… Есть что сберегать в самых разных формах прокомментировал Чирков

Также он добавил, что еще такое решение о хранении наличными средствами люди принимают исходя из подверженности информационному фону.

Ну, понятно… подверженность информационному фону тоже сказывается. Опасаются, да, допустим… совершенно непонятно почему… отсутствия связи и невозможности заплатить за что-то с помощью уже ставших традиционными карты или телефон и так далее... Вот, наверное, такие вещи они несколько изменяют структуру сбережений объяснил Чирков

Ранее сообщалось, что среди россиян выросла популярность наличных как способа хранения денег: его выбрали 38% респондентов, а 37% опрошенных выбирают банковские счета для хранения сбережений.