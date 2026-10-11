Чирков рассказал о выгоде государства от хранения жителями безналичных средств Экономист Чирков: безналичное хранение денег очень выгодно государству

Москва11 окт Вести.Хранение безналичных средств выгодно для государства, поскольку это повышает контроль за собираемостью налогов.

Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

Также он обратил внимание, что жителям РФ безналичное хранение денежных средств выгодно.

Естественно, доля безналичных растет, потому что это удобно, это безопасно. Это, на самом деле, очень выгодно для государства, потому что это больший контроль за собираемостью налогов, и в конечном счете это выгодно и гражданам, потому что государство, соответственно, имеет больше доходов и может их перераспределять объяснил экономист

Ранее Чирков рассказал, чем вызвано желание жителей хранить денежные средства наличным образом. По его словам, причины этому – подверженность информационному фону, развитие российской экономики и рост доходов населения.