Россияне все чаще выбирают наличные для хранения сбережений

Граждане России стали чаще хранить деньги в виде наличных Россияне все чаще выбирают наличные для хранения сбережений

Москва8 окт Вести.Среди россиян выросла популярность наличных как способа хранения денег: его выбрали 38% респондентов.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования инФОМ.

При этом 37% опрошенных выбирают банковские счета для хранения сбережений.

В сентябре наличные стали самым популярным способом хранения денег — его назвали предпочтительным 38% опрошенных говорится в материале

Заместитель гендиректора "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова отметила, что интерес к наличным растет из-за желания граждан не зависеть от работы банковских приложений и интернета.

Ранее в Банке России рассказали, что доля безналичных платежей в розничном обороте уменьшилась на 0,5 процентного пункта и достигла 88,4% по итогам второго квартала текущего года.

В апреле регулятор подчеркнул, что всплеск спроса на наличные деньги в РФ мог возникнуть из-за проблем с мобильным интернетом.