Эксперт Мороз напомнила об изменениях на внесение наличных в банкоматах

Россиянам напомнили об изменении правил внесения наличных в банкоматах Эксперт Мороз напомнила об изменениях на внесение наличных в банкоматах

Москва8 сен Вести.Россияне с 1 октября смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом. Об этом сообщила заместитель коммерческого директора финтех-компании Paygine Алина Мороз.

Ограничения будут трехуровневыми — 25 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. рублей, рассказала она в беседе Газетой.ru. Например, после внесения 40 тыс. еще 10 тыс. пройдут, а 25 тыс. уже могут и не пройти.

Новый сервис будет работать через Систему быстрых платежей (СБП). При этом такие операции не будут считаться переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП к ним не применяются, пояснила эксперт. Комиссию за перевод вправе взять оба банка.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что введение лимитов на снятие наличных в банкоматах в настоящее время не рассматривается.