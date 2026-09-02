Москва2 сенВести.Введение лимитов на снятие наличных в российских банкоматах в настоящее время не рассматривается. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Ранее Минфин сообщал о возможном ограничении на внесение наличных: предлагалось установить лимит в 1 млн рублей на один банк. Инициатива была частью плана по "обелению" экономики и должна была препятствовать попаданию в безналичный оборот средств неизвестного происхождения.
Сейчас российское законодательство не устанавливает лимитов на пополнение счетов наличными через банкоматы.