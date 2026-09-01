Банк России сохранил до 9 марта 2027 года ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие валюты в наличных еще на полгода Банк России сохранил до 9 марта 2027 года ограничения на снятие наличной валюты

Москва1 сен Вести.Банк России принял решение продлить действующие ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Как сообщил регулятор, меры сохраняются еще на полгода — до 9 марта 2027 года.

Для граждан, чьи валютные счета или вклады были открыты до 9 марта 2022 года, по-прежнему действует лимит на снятие. Объем доступной для получения наличными суммы ограничен остатком средств на начало указанной даты, но не может превышать эквивалента 10 тысяч долларов США.

Как поясняли ранее в Центробанке, ограничения связаны с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту у недружественных стран.

Ранее аналогичное решение действовало до сентября 2026 года.