Москва11 авгВести.Совокупный тираж книг и брошюр, изданных в России в первой половине года, упал на 12,6% в сравнении с тем же периодом 2025 года. Однако если бумажных книг становится меньше, то любовь россиян к ним не иссякает. Итоги опроса сайта KP.RU показали, что более половины россиян до сих пор при любой возможности отдают предпочтение печатной книге.
Так, 56% респондентов заявили, что обожают бумажные книги, хотя покупать их дороже, чем скачивать электронные или аудиокниги, да и носить с собой не так удобно. Все дело в атмосфере уюта.
От аудиокниг я засыпаю, если еще и голос рассказчика не очень нравится. А так предпочитаю бумажный переплет, такие книги приятнее и уютнеесчитает участница опроса
При этом 26% россиян все-таки отдают предпочтение электронным книгам.
Больше 20 лет читаю только электронные книги. У меня есть целых две электронки: большая для дома и компактная для поездок. Читаю очень много, поэтому в бумажном варианте книги мне не вариант покупатьобъясняет заядлый читатель
А вот 10% опрошенных россиян рассказали, что вообще больше любят аудиокниги.
Люблю аудиокниги, они для меня как фон, пока я работаюпризнается еще одна опрошенная
Еще 1% отметил, что используют все форматы книг. И наконец 7% сообщили, что книги вообще не их тема.