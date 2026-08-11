Москва11 авг Вести.Совокупный тираж книг и брошюр, изданных в России в первой половине года, упал на 12,6% в сравнении с тем же периодом 2025 года. Однако если бумажных книг становится меньше, то любовь россиян к ним не иссякает. Итоги опроса сайта KP.RU показали, что более половины россиян до сих пор при любой возможности отдают предпочтение печатной книге.

Так, 56% респондентов заявили, что обожают бумажные книги, хотя покупать их дороже, чем скачивать электронные или аудиокниги, да и носить с собой не так удобно. Все дело в атмосфере уюта.

От аудиокниг я засыпаю, если еще и голос рассказчика не очень нравится. А так предпочитаю бумажный переплет, такие книги приятнее и уютнее считает участница опроса

При этом 26% россиян все-таки отдают предпочтение электронным книгам.

Больше 20 лет читаю только электронные книги. У меня есть целых две электронки: большая для дома и компактная для поездок. Читаю очень много, поэтому в бумажном варианте книги мне не вариант покупать объясняет заядлый читатель

А вот 10% опрошенных россиян рассказали, что вообще больше любят аудиокниги.

Люблю аудиокниги, они для меня как фон, пока я работаю признается еще одна опрошенная

Еще 1% отметил, что используют все форматы книг. И наконец 7% сообщили, что книги вообще не их тема.