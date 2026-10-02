Москва2 окт Вести.Каждый третий россиянин (32%) пользуется ИИ-сервисами как минимум раз в день, передает RT, приводя данные опроса Ozon. Чаще всего люди прибегают к таким технологиям для решения повседневных задач и экономии времени, а вот вопросы личной жизни, финансов и здоровья предпочитают решать самостоятельно.

Выше всего доля ежедневных пользователей (45%) среди респондентов в возрасте от 18 до 25 лет.

Главным преимуществом технологии россияне считают экономию времени — ее отметили 74% опрошенных. Среди других причин — возможность быстрее разбираться в новых темах (52%), принимать решения (49%) и четче формулировать мысли (42%) указали аналитики

Персональные рекомендации от ИИ ценят 34% опрошенных. Еще 33% отметили помощь при выборе товаров и услуг

При этом на некоторые сферы готовность россиян использовать технологию не распространяется. Так 35% респондентов не доверяют ИИ личные и жизненные вопросы. По вопросам здоровья и медицины не стали бы обращаться к ИИ еще 34%. По 33% респондентов не готовы пользоваться искусственным интеллектом при совершении крупных покупок и решении финансовых вопросов, а также в вопросах отношений и семьи.

В компании отметили, что главными причинами, по которым люди не прибегают к помощи ИИ в личных целях, стали опасения за конфиденциальность данных, а также отсутствие необходимости в такой помощи. Каждый из этих вариантов отметили по 30% респондентов.

Советоваться с реальными людьми предпочитают 21% респондентов, а 16% не доверяют качеству ответов ИИ.

Полностью использовать искусственный интеллект в любых сферах готовы только 11% респондентов.