Россияне рассказали, кому доверяют в вопросах здоровья Более половины россиян доверяют публикациям врачей о здоровье

Москва21 авг Вести.Более половины россиян доверяют публикациям практикующих врачей в социальных сетях при поиске информации о здоровье, свидетельствуют результаты исследования соцсети "Одноклассники" и портала "Наука Mail".

В социальных сетях главным критерием доверия остается квалификация автора: публикациям практикующих врачей доверяют 56% респондентов, ученых и исследователей – 34%, официальным страницам клиник и медицинских организаций – 27%.

При появлении нового, но не экстренного симптома 43% опрошенных предпочитают подождать и посмотреть, пройдет ли он самостоятельно. Еще 42% ищут информацию в поисковиках, а 19% сразу обращаются к врачу.

55% участников опроса перепроверяют заинтересовавшие их рекомендации в других источниках, 41% ищут публикации врачей или других специалистов на ту же тему, 21% обсуждают информацию со своим врачом, а 19% проверяют квалификацию автора.

Публикации о здоровье также оказывают влияние на образ жизни россиян. После прочтения таких публикаций 32% опрошенных стали больше заниматься физической активностью, 31% сдали анализы или прошли диагностику, а 30% изменили питание. При этом 17% участников за последний год следовали рекомендации врача или специалиста, которую увидели в интернете или социальных сетях.

Нейросети также становятся источником информации о здоровье: за последний год к искусственному интеллекту с соответствующими вопросами обращались 23% участников исследования. При этом 18% используют нейросети для поиска дополнительной информации, а 15% готовы обратиться к ним при появлении нового, но не экстренного симптома. За последние несколько лет 19% респондентов стали чаще пользоваться ИИ для получения информации о здоровье.