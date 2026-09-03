Москва3 сен Вести.Терапевты бьют тревогу: все больше россиян бесконтрольно покупают и пьют биологически активные добавки и витамины, нанося серьезный вред собственному здоровью. Как показал опрос на сайте KP.RU, 60% респондентов признались, что назначают себе препараты самостоятельно, без консультации со специалистом, ориентируясь на советы из интернета, рекомендации друзей или сложившиеся стереотипы.

Среди самых популярных аргументов — "я знаю, чего мне не хватает", "ходить к врачу ради витаминов — ерунда", "сложно попасть к терапевту". При этом лишь 39% участников опроса заявили, что при любых симптомах или дефицитах обращаются к врачу и не принимают ничего без назначения. Оставшийся 1% выбрали вариант "другое", среди них те, кто вообще не употребляет добавки.

Врачи напоминают, что необдуманный прием витаминов и БАДов может вызывать побочные эффекты и создавать токсичную нагрузку на печень и почки. Специалисты настаивают: любое витаминизированное средство должно быть назначено врачом после обследования, а не выбрано по принципу "на пробу" или "по сезону". Самолечение, особенно в высоких дозах, может привести к гипервитаминозу и серьезным нарушениям обмена веществ.