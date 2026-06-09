Исследование: россияне не ходят по врачам, пока не появятся жалобы

Исследование: половина россиян обращаются к врачу только при появлении жалоб Исследование: россияне не ходят по врачам, пока не появятся жалобы

Москва9 июн Вести.46% жителей России либо посещают врача лишь при возникновении симптомов, либо вовсе не помнят, когда в последний раз были у специалиста. При этом регулярные медицинские обследования (раз в год и чаще) проходит только каждый четвертый (28%). Такие данные получены в ходе совместного опроса страховой компании "Росгосстрах жизнь" и "Маданес Россия" (текст есть у ТАСС).

Профилактическое мышление пока не стало нормой: для значительной части людей визит к врачу остается реакцией на проблему, а не способом ее предупредить. Речь не об индивидуальных особенностях, а о системной картине отмечается в материалах

При этом 48% респондентов назвали работодателя главным мотиватором заботы о здоровье — благодаря полису ДМС или страхованию жизни в соцпакете.

"Работодатель воспринимается не просто как источник льгот, а как институциональный сигнал: такой подход действительно очень важен для сотрудника", — подчеркивают эксперты.

В то же время 70% опрошенных заявили, что доступная цена — ключевое условие, при котором они готовы уделять здоровью больше внимания.